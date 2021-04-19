«Намечается трагедия»: пользователей Сети насторожил ролик с игрой кота и попугая

Пользователей Интернета насторожил ролик из TikTok, на котором запечатлен кот, пристающий к попугаю. Они испугались за жизнь птицы, предчувствуя неладное, написал портал «Ридус».

Видео с домашними любимцами привлекло большое внимание. На кадрах видно, что попугай сидит на комоде, а рядом с ним находится кот. Он с середины стола лапой передвигает пернатого на самый край. После этого он гладит его длинный хвост. Это выглядит как игра кота с птицей, но у некоторых комментаторов ролика закрались сомнения в добрых умыслах четвероногого.

«По-моему, для попугая было бы лучше, если бы просто уронил. Учитывая, что видео резко обрывается, там намечается трагедия», — написал один из пользователей Сети.

Судьба попугая неизвестна, так как видео внезапно заканчивается.

Ранее стало известно, что москвич Даниил Черепахин бросил работу на заводе, чтобы начать карьеру в модельном бизнесе. Историю «Золушки» он рассказал в своем TikTok-аккаунте. На видео 23-летний Даниил продемонстрировал эволюцию своей внешности со школьных времен до модели Versace.