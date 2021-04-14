Москвич ушел с завода и стал моделью Versace

Москвич Даниил Черепахин бросил работу на заводе, чтобы начать карьеру в модельном бизнесе. Историю «Золушки» он рассказал в своем TikTok-аккаунте.

На видео 23-летний Даниил продемонстрировал эволюцию своей внешности со школьных времен до модели Versace.

На архивных фотографиях молодой человек одет в повседневную одежду, на последних снимках он в брендовых вещах и с новой прической. В описании профиля он указал, что проделал путь от работника завода до участника модельных показов. В одной из последних публикаций блогер участвует в показе итальянского бренда Versace в бизнес-центре Barvikha Luxury Village.

Пользователи оценили изменения, правда, засомневались, что москвич не прибегнул к помощи косметологии и пластической хирургии.

«Что он сделал? Это операция?» — написал один из подписчиков.

Другие предположили, что он изменил форму челюсти, скул и губ. Несмотря на это, большинство оценили изменения во внешности Даниила Черепахина и захотели узнать, как это сделать, чтобы попробовать применить его методы на себе.

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