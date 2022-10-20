«Все сказали „До свидания“, а мы говорим „Здравствуйте“». Воробьев пообещал помочь семье мобилизованного получить льготы | 360°

Общество 20 октября 2022, 08:44 «Все сказали „До свидания“, а мы говорим „Здравствуйте“». Воробьев пообещал помочь семье мобилизованного получить льготы Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал семье призывника решить бюрократические вопросы

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik ответил на вопросы жителей Подмосковья о частичной мобилизации.

— Но вот нам с ней в детском садике сказали: «До свидания», с выплатами тоже сказали: «До свидания». <…>

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— Ну, а я говорю вам: «Здравствуйте».

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Так начался диалог Любови Герусовой из Подольска и губернатора Андрея Воробьева.

Девушка рассказала, что ее мужа мобилизовали из Курска, так как именно туда, по старому месту жительства, пришла ему повестка. И теперь проблема заключается в том, что льготы, положенные ее семье и ребенку, она не может получить в Подольске, так как мужа отправили служить из курского военкомата.

«Он пошел в наш военкомат, но ему там сказали, что частичная мобилизация закончена, вы нам не нужны. Ну, а он, естественно, порядочный гражданин — поехал в Курск. <…> Ребенок сейчас пойдет в садик. В садике нам сказали, что никакие льготы нам не предоставят, так как его забрали в Курске», — сказала Любовь.

Губернатор посоветовал ей обратиться в центр поддержки военнослужащих в Подольске.

«Вам позвонят, чтобы детки пошли в детский сад по тем решениям, которые мы приняли. Первое — не платить, второе — если там очередь, чтобы вы могли спокойно работать», — сказал Воробьев.

Что касается выплаты, то глава Подмосковья также пообещал решить эту проблему.

«По детям решили, получается, а по деньгам мы найдем источник, чтобы закрыть вопрос», — сказал он.

Ранее стало известно, что частичная мобилизация в Московской области окончена досрочно.