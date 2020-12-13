«Нам пошел на пользу карантин»: Сергей Шнуров станет отцом
Музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram новый стих. В нем он рассказал, что скоро станет отцом.
Шнуров отметил, что «пошел на пользу карантин»:
«Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем.
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, ещё кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой».
Четвертая жена музыканта — дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова Ольга Абрамова.