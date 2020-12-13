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    13 декабря 2020, 12:29

    «Нам пошел на пользу карантин»: Сергей Шнуров станет отцом

    Дамир Матюхин

    Музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram новый стих. В нем он рассказал, что скоро станет отцом.
    «Нам пошел на пользу карантин»: Сергей Шнуров станет отцом

    Шнуров отметил, что «пошел на пользу карантин»:

    «Мы смыкались дуговою сваркой,

    И теперь ребеночка мы ждем.

    Нежно обниму я вас и жарко.

    Представляю маленькие ножки,

    Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

    Будет трое нас, да, ещё кошки,

    И в улыбке расплываюсь робкой».

    Четвертая жена музыканта — дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова Ольга Абрамова.