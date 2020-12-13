«Нам пошел на пользу карантин»: Сергей Шнуров станет отцом

Шнуров отметил, что «пошел на пользу карантин»:

«Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребеночка мы ждем.

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, ещё кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой».

Четвертая жена музыканта — дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова Ольга Абрамова.