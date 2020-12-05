«Не хватит терпения». Пригожин не поверил, что Шнуров сможет отказаться от стихов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился, что у Шнурова хватит терпения не писать в рифму.
Музыкант Юрий Лоза заявил «360», что у него продолжается судебная тяжба со Шнуровым.
«Дело в суде. Не знаю [как продвигается], занимаются мои адвокаты», — уточнил он.
«Мой конфликт решается на уровне суда и адвоката, а что он там делает, чем он занимается — мне абсолютно неинтересно», — сказал Лоза в ответ на вопрос о творчестве Шнурова.
Очередной выпад против Шнурова совершил юморист Илья Соболев из Comedy club. Он написал в Instаgrаm стихотворение, в котором назвал Шнурова «затычкой в каждой бочке» из-за конфликта музыканта с рэпером Бастой. Шнуров раскритиковал рэп-исполнителя из-за многотысячных концертов в Петербурге.
Соболев написал, что рокер «стебет не тех людей» и не обращает внимания на то, что ограничения по коронавирусу действуют выборочно.
Генпродюсер RTVi в ответ сочинил стихотворение:
Шнуров, сколько можно гавкать?
Ты же дяденька большой.
Что-то ты и впрямь как шавка.
У тебя ж все хорошо.
...
Не мочи тут околесиц,
Хвалит уж твоих грехов.
Ну хотя бы всех на месяц
Избавь, падла, от стихов.