Налоговый вычет за аренду жилья предложили ввести в России

В России может появиться новый налоговый вычет. Минстрой предложил ввести вычет за аренду жилья для развития этого сегмента рынка в стране. Инициативу захотели включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России».

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в паспорте программы.

Документ опубликовали на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов. Сейчас он проходит независимую коррупционную экспертизу.

Также в Минстрое предложили снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды. В ведомстве запланировали создать цифровые инструменты для арендного рынка, развитию которого может помочь создание наемных домов через государственно-частное партнерство и предоставление земли по льготам.

Специалисты уверены, что эту сферу рынка сможет улучшить поддержка коммерческой аренды с предоставлением ипотеки. Накануне риелторы «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» предупредили, что вложения в жилье для сдачи в аренду могут стать нецелесообразными, если ответственность за арендаторов возложат на хозяев квартир.