Налоговый вычет предложили выдавать при оформлении ипотеки

Средства налогового вычета при покупке квартиры — до 260 тысяч рублей — предложили выдавать при оформлении ипотеки. Использовать их можно будет на первоначальный взнос, что повысит доступность жилья.

Такое предложение выдвинула федеральная риелторская сеть «Этажи», сообщила газета «Известия». Целью стало повышение доступности жилья и заинтересованности россиян в добросовестной оплате подоходных налогов.

Инициатива направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину, ее уже поддерживают в строительной отрасли.

Сегодня россияне получают налоговый вычет только после приобретения квартиры в собственность. Авторы инициативы предлагают при регистрации ипотеки переводить деньги банкам, а расчет производить, исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления кредита.

На прошлой неделе стало известно, что правительство обсудит законопроект, который даст возможность получить налоговый вычет участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Принятие документа позволит возместить затраты, понесенные при реализации инвестиционного проекта. Также кабмин обсудит и ряд других поправок, касающихся закона о СЗПК.