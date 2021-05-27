Новый налоговый вычет может появиться в России

Правительство обсудит законопроект, который даст возможность получить налоговый вычет участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Законопроект подготовлен в целях введения механизма налогового вычета в отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений», — пояснили в материалах к заседанию правительства.

Принятие документа позволит возместить затраты, понесенные при реализации инвестиционного проекта. Также кабмин обсудит и ряд других поправок, касающихся закона о СЗПК. Предложения связаны с расширением доступа бизнеса к соглашению, а также с совершенствованием правовых механизмов защиты и поощрения капиталовложений. Еще поправки затрагивают вопросы развития механизма возмещения затрат участников СЗПК и оптимизации процедур, сопровождающих подобные соглашения.

Заседание правительства намечено на 27 мая. Если кабмин одобрит законопроект, то его отправят на рассмотрение в Госдуму.