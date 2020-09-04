Налоговые вычеты на детей предложили увеличить в России

Член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил серьезно увеличить налоговые вычеты на детей — почти в три раза. Он уже направил письмо со своим предложением министру финансов России Антону Силуанову.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить размеры стандартных налоговых вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, до восьми тысяч рублей на третьего и каждого последующего ребенка», — приводит RT текст письма депутата.

Сейчас налоговые вычеты на детей в России составляют по 1,4 тысячи на первых двух и по три тысячи рублей — на третьего ребенка и последующих. Получать вычеты можно до той поры, пока общий доход, облагаемый НДФЛ за год, не достигнет 350 тысячи рублей. Федоров предложил увеличить эту сумму до 600 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выдавать машины российского производства семьям, в которых родился пятый ребенок. Он обратился с этим предложением к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Парламентарий уверен, что бесплатная машина станет реальной помощью для многодетных россиян.