Доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

Изменения в доступе ФНС к банковской тайне не коснутся добросовестных налогоплательщиков. Их вводят, чтобы повысить эффективность риск-ориентированного подхода налогового контроля, а также для предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, которые применяют различные схемы для ухода от налогов.

Обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами в рамках международных стандартов и автоматического обмена сведениями о счетах ведется уже несколько лет. В список стран — участников соглашения входит в том числе и Россия. Даже сейчас налоговые органы в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию, это происходит в соответствии с Налоговым кодексом.

При этом ФНС России подчеркнула, что закон не предусматривает непосредственного доступа к выпискам по операциям на счетах или вкладах физических лиц. Режим получения сведений останется таким же, как сейчас, — только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России. Для доступа к счету человека в отношении него должны проводить налоговые проверки либо истребовать у них документы в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК РФ.

В соответствии со статьей 102 НК РФ все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, а также имеют специальный режим хранения и доступа.