Налоговая заинтересовалась чаевыми самозанятых

В Федеральной налоговой службе заинтересовались чаевыми, которые получают самозанятые россияне. Пока они налогом не облагаются, и в ближайшие три года менять ситуацию власти не планируют.

ФНС разослала работающим на себя опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог», об этом сообщила газета «Известия».

В налоговой задали самозанятым три вопроса. Специалисты поинтересовались, оставляют ли клиенты чаевые, есть ли желание получать их в электронной форме и нужен ли приложению ФНС функционал по приему таких сумм.

Пользователи, отметили в налоговой, предложили в чеке самозанятого указывать реквизиты для перевода чаевых. Получать их на указанные счета или карты в приложении «Мой налог» работающим на себя было бы удобно. В настоящее время приложение «Мой налог» самозанятые используют для кассы и отчетности.

В коммерческих банках сервис электронных чаевых уже используют. Специалисты полагают, что они могут стать очень востребованной опцией.