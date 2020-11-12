Налог с продажи «долевой» квартиры придется платить по новым правилам

В России изменились правила уплаты налога с продажи квартиры, приобретенной по договору долевого участия. Период, когда бывшим владельцам придется платить указанный налог, сократился.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что по новому закону срок владения «долевой» квартиры исчисляется с того момента, когда был заключен договор ДДУ. Поэтому и налог с продажи такой жилплощади окажется меньше, сообщило агентство «Прайм».

Спиридонова привела в пример содержащуюся в новой норме формулировку, в которой говорится о законодательном увеличении юридически признаваемого срока владения объектом.

«Простыми словами, теперь туда засчитывается следующий период — с даты, когда застройщик должен был передать объект до даты фактической передачи объекта», — подчеркнула юрист.

Она напомнила, что налог с продажи квартиры после пяти лет владения взимать не будут — это общее правило. Раньше для дольщиков его устанавливали с момента регистрации права собственности.

Нововведение Спиридонова оценила положительно с точки зрения экономии для участников долевого строительства. Многим из них пришлось довольно долго ждать окончания строительства.

«Вполне логично и справедливо, что ожидавшие свои квартиры по 5-10 лет дольщики сразу после регистрации права будут вправе продать вновь полученный объект без уплаты налога», — заметила член Ассоциации.

Распространится ли правило на дольщиков, купивших квартиру по договору уступки, пока неясно.