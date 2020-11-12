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    12 ноября 2020, 06:19

    Налог с продажи «долевой» квартиры придется платить по новым правилам

    Александра Ломейко

    В России изменились правила уплаты налога с продажи квартиры, приобретенной по договору долевого участия. Период, когда бывшим владельцам придется платить указанный налог, сократился.
    Налог с продажи «долевой» квартиры придется платить по новым правилам

    Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что по новому закону срок владения «долевой» квартиры исчисляется с того момента, когда был заключен договор ДДУ. Поэтому и налог с продажи такой жилплощади окажется меньше, сообщило агентство «Прайм».

    Спиридонова привела в пример содержащуюся в новой норме формулировку, в которой говорится о законодательном увеличении юридически признаваемого срока владения объектом.

    «Простыми словами, теперь туда засчитывается следующий период — с даты, когда застройщик должен был передать объект до даты фактической передачи объекта», — подчеркнула юрист.

    Она напомнила, что налог с продажи квартиры после пяти лет владения взимать не будут — это общее правило. Раньше для дольщиков его устанавливали с момента регистрации права собственности.

    Нововведение Спиридонова оценила положительно с точки зрения экономии для участников долевого строительства. Многим из них пришлось довольно долго ждать окончания строительства.

    «Вполне логично и справедливо, что ожидавшие свои квартиры по 5-10 лет дольщики сразу после регистрации права будут вправе продать вновь полученный объект без уплаты налога», — заметила член Ассоциации.

    Распространится ли правило на дольщиков, купивших квартиру по договору уступки, пока неясно.