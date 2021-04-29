Наказание за серую зарплату захотели ужесточить в России

Совет Федерации собирается подготовить предложения по ужесточению ответственности для работодателей за выплату работникам серой заработной платы. На сегодняшний день в неофициальную деятельность в России вовлечены почти 25 миллионов человек, а это 32,5% экономически активного населения.

Борьба с выплатами в конвертах и другими нарушениями на рынке труда является одним из пунктов в перечне поручений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил ТАСС.

Согласно документу, сенаторам предстоит нарастить противодействие выплате неофициальной зарплаты наемным работникам. В частности, подготовить предложения по усилению ответственности для работодателей за это нарушение, а также же за уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

На сегодняшний день примерно 30-40% россиян получают серую зарплату. Ежегодно объем фонда серых заработных плат в России превышает 10 триллионов рублей.

По данным экспертов сервиса по поиску работы Suреrjоb, с начала эпидемии коронавируса число граждан РФ, которые готовы получать зарплату по серой схеме, постепенно снижалось. Если в апреле прошлого года на это были согласны 46%, то в августе и сентябре таковых было уже 39%.