Почти 50% россиян оказались согласны на серую зарплату

Серую зарплату не против получать 44% жителей России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы.

С ними ознакомился РБК. «Зарплату в конвертах» не согласен получать 31% респондентов. Еще четверть затруднились с ответом.

По данным Superjob, серая зарплата устроила бы 49% у мужчин и 39% женщин. Больше всего (45%) на такие условия работы согласны опрошенные с самой низкой заработной платой — до 30 тысяч рублей. Меньше всего подобный сценарий нравится высокооплачиваемым работникам (36%). Они получают более 80 тысяч рублей.

Итоги исследования показали, что с начала эпидемии коронавируса число готовых получать вознаграждение за свою работу по серой схеме россиян постепенно снижалось. В апреле на это были согласны 46%, в августе и сентябре уже 39%. В декабре показатели оказались на уровне 44%. Они соответствуют средней доле согласных на серые зарплаты за 11 лет наблюдений. В опросе приняли участие 1600 россиян из более чем 400 населенных пунктов по всей России.

Росстат сообщил, что задолженность по заработной плате за ноябрь выросла в России на 1,5% и достигла 1,9 миллиарда рублей.