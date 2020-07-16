Наказание за незаконную обработку персональных данных предложили ужесточить

В России хотят ужесточить ответственность за нарушения и незаконную обработку персональных биометрических данных. Наказывать предложили и «сливающих» информацию, и тех, кто ей дальше пользуется.

Проработкой вопроса занялся комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом сообщил его глава Александр Хинштейн, которого процитировал ТАСС.

«В том числе мы считаем важным установить ответственность не только <…> для тех, кто эти данные, выражаясь простонародным языком, сливает, но и для тех, кто дальше ими пользуется», — заявил он. В качестве аналогии Хинштейн напомнил об ответственности за использование пиратского ПО в бюджетных учреждениях.

Парламентарии также намерены разработать нормы, которые установят ответственность за несоблюдение закона о федеральном регистре сведений о населении России. В нем хотят четко прописать, какое наказание грозит тем, кто попытается нарушить порядок сбора и распространения сведений.

Закон о создании федерального регистра подписал 8 июня президент РФ Владимир Путин. Документ призван систематизировать сведения, которые содержатся в государственных и муниципальных ресурсах. Он коснется в том числе баз данных внебюджетных фондов. Оператором регистра выступит Федеральная налоговая служба. На нее же возложат функции защиты содержащихся в них персональных данных.