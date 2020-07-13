Больше четверти россиян могут стать жертвами мошенничества с банковскими картами

Более четверти россиян могут попасться на уловки мошенников и раскрыть данные своих банковских карт. Чаще всего злоумышленники выманивают CVV-код и срок действия карты.

Аналитический центр НАФИ провел исследование, которое показало, сколько жителей РФ являются потенциальными жертвами мошенников. Его результаты опубликовал сайт РБК.

В группу риска попали 27% респондентов — держателей банковских карт. Именно такое количество россиян готовы назвать посторонним персональные данные карт.

Опрос показал, что с мошенничеством в том или ином виде столкнулись около трети владельцев банковских карт. Обмануть так или иначе пытались 31% жителей страны. У 14% из них выпытывали информацию по телефону при помощи социальной инженерии, а у 13% неизвестные просили перевести деньги, объясняя это необходимостью помощи знакомым, оформлением выигрыша или другими подобными причинами. Еще 8% россиян приходили письма с вирусами или вредоносными ссылками. Сообщения о подтверждении или отмене операций приходили 6% держателей карт, причем сами они ничего с картой в тот момент не делали. У 2% посторонние смогли узнать данные карты неизвестным владельцам способом.

Жертвами мошенников в итоге стали 4% опрошенных. Остальным повезло, и финансовых потерь они не понесли.

Чаще других обманщики выбирали целью жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 37% против 31% по стране в среднем. Среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет таких оказалось 35%, а из числа занимающих руководящие должности — 41%. Людей старшего возраста обманывали реже: о таких случаях рассказали 26% респондентов.

О том, какую информацию можно говорить сотруднику банка, знают лишь 10% россиян. Это номер карты и имя и фамилия держателя. Две трети опрошенных — 63% — не хотят передавать по телефону никакие данные. А 27% готовы сообщить и срок действия карты, и трехзначный код безопасности, и код из СМС-сообщения. Все эти сведения раскрывать нельзя.

Опрос специалисты провели в июле 20250 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет из 136 населенных пунктов РФ.