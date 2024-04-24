Общество 24 апреля 2024, 08:27 Наказание за ложные доносы на семью предложили ввести в РПЦ Иерей Лукьянов предложил установить ответственность за ложные доносы на семью Unsplash

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В России необходимо законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью и ошибки сотрудников опеки. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии РПЦ по вопросам защиты семьи иерей Федор Лукьянов.

«Нужно установить ответственность за ложный донос на семью. Такие нормы законодательства на данный момент отсутствуют. Они должны предусматривать ответственность за предоставление правоохранительным органам, должностным лицам, органам опеки и попечительства заведомо ложных сведений, которые являются причиной для вмешательства в семейную жизнь», — заявил он.

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Лукьянов уточнил, что такие семьи потом вынуждены месяцами терпеть унизительные проверки, угрозы и нападки.

«Все это помогает процветанию ложных доносов на семьи, в том числе при бракоразводных процессах и ради мести», — добавил председатель комиссии РПЦ.

Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой также заявлял, что нужно наказывать за ложные доносы на семьи.