04 декабря 2023, 06:36
Депутаты внесут законопроект о наказании за ложные доносы в органы опеки
Зампред ГД Толстой: нужно наказывать за ложные доносы на семьи
Важно бороться с ложными доносами в органы опеки и исключать необоснованное изъятие детей из семей. Для этого депутаты Госдумы начали разработку законопроекта об ответственности за такие обращения, сообщил в интервью «Парламентской газете» зампредседателя Государственной Думы Петр Толстой.
«Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей», — сказал он.
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Проблема ложных доносов, по мнению Петра Толстого, актуальная. Он заявил, что российские органы опеки работают на основе ювенальных подходов Запада. По его мнению, государство должно охранять семью, а не вмешиваться в нее, выдавать охранные ордера и лишать родителей прав на детей.
Работа над законодательной инициативой началась. Зампред Госдумы сообщил, что документ обсудят с правительством.
В Тольятти органы опеки изъяли из семьи двух сыновей. Мать кормила их кошачьим кормом и вела асоциальный образ жизни. На издевательства над детьми пожаловалась ее подруга.
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