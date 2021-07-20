Наказание за гаджеты за рулем предложили ужесточить после ДТП в Солнцеве

Россиян нужно штрафовать за любое использование гаджетов во время езды на автомобиле. Именно из-за того, что люди торчат в телефонах, происходит огромное количество аварий. Последний такой случай — смерть двух детей в Солнцеве, заявил депутат Госдумы и автоактивист Вячеслав Лысаков.

Он уточнил, что штрафовать за использование навигаторов водителей, конечно, никто не предлагает. Речь идет именно о тех устройствах, которые отвлекают от дороги, сообщило РИА «Новости».

«Водители пользуются ими на ходу, рассматривают фотографии, пишут SMS. Здесь, судя по всему, было нечто подобное», — заявил Лысаков, комментируя аварию с участием студентки Валерии Башкировой.

По его мнению, фиксировать использование гаджетов нужно при помощи камер. Если на записи будет видно, что водитель отвлекается, тогда его нужно будет оштрафовать на пять тысяч рублей. Это максимально возможный штраф за такое нарушение в рамках административного кодекса.

«По статистике, две трети ДТП происходят из-за грубых нарушений ПДД. Трезвыми водителями. Кто-то пытается по встречке объехать пробку, кто-то — на красный проскочить», — добавил Лысаков.

Он обратил внимание на то, что Башкирова, по словам очевидцев, «торчала в телефоне». Депутат предположил, что она, вероятно, что-то писала или рассматривала.

Сейчас студентка находится в СИЗО. Там она пробудет до 16 сентября.