«По-моему, наказание чрезмерно суровое — это следствие деятельности его адвоката», — заметил юрист.

По его мнению, Ефремов не заслуживает такого сурового приговора. Он добавил, что надеялся на минимальное наказание для артиста.

В свою очередь адвокат Мария Золотковская также сочла восьмилетний срок чересчур суровым. Она напомнила, что за такие преступления люди получают гораздо меньшие сроки.

«Однако же приговор Пресненского суда Москвы как минимум, удивляет. Поражают сроки рассмотрения уголовного дела — ровно за три месяца с момента аварии вынесен приговор. Остается вопросом, тщательно ли проведены следственные мероприятия, законно ли это решение. <...> Ефремов же явно получил несколько больше. По моему мнению, такой приговор излишне жестокий, с учетом того, что иные лица получают меньше. Даже сторона пострадавших в лице адвоката Добровинского рассчитывала на срок не более пяти-шести лет», — обратила внимание специалист.