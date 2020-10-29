Мальчика, который жил в хижине в лагере бездомных, поместили в больницу. На улице он прожил две недели. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сообщение в полицию о ребенке, который гуляет на площадке без присмотра взрослых, отправила одна из жительниц микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов эту информацию подтвердили.

«Установлено, что мальчик, около двух недель проживал в самодельной постройке с 46-летним жителем Средней Азии, предположительно отцом», — пояснила Петрова.

Она особо подчеркнула, что никаких противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал.

Сейчас по данному факту проводится проверка, по итогам которой примут решение в соответствии с законодательством.

Жительница микрорайона 1 Мая Елизавета в беседе с «360» рассказала, что недалеко от линии электропередач есть лагерь бездомных.

«Там у них домики, сложенные из каких-то остатков», — поделилась она. По ее словам, владельцы этих домиков обычно ходят по району с колясками в сопровождении собак. По словам Елизаветы ребенка с ними она не видела, но при этом она уточнила, что близко к бездомным не подходила.

Но мальчика видела еще одна жительница микрорайона Вероника. Она пояснила, что он сопровождал людей с колясками. С ними он и живет.

«Звонили участковому, он сказал, что он знает его», — пояснила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что в самодельной хижине в лагере бездомных под Балашихой вместе с отцом живет шестилетний или восьмилетний мальчик. Точного его возраста никто не знает. Иногда он выходит поиграть на детскую площадку с другими детьми.

Мама мальчика умерла этой весной, а отец — уроженец Узбекистана не может уехать вместе с сыном домой из-за пандемии. При этом о ребенке он заботится и иногда отправляет его помыться и постирать одежду к знакомым.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что мальчика и мужчину, который называет себя его отцом доставили в отделение полиции. Но никаких документов у них с собой не было. Поэтому сейчас службы опеки проводят собственное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела. Из отделения мальчика увезли в больницу. Врачи должны оценить его состояние и решить, что с ним делать дальше.