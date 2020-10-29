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    29 октября 2020, 19:58

    Живущего в хижине мальчика нашли в подмосковном лесу

    Анатолий Минкин, Татьяна Майорова

    В лагере бездомных в городском округе Балашиха обнаружили живущего в самодельной хижине вместе с отцом маленького мальчика. Ребенок не ходит в детский сад, но иногда выбирается на детскую площадку поиграть с другими детьми. Об этом сообщил Life.
    Живущего в хижине мальчика нашли в подмосковном лесу

    По данным издания, мать мальчика весной умерла. Отец — уроженец Узбекистана — не может вернуться домой из-за пандемии. Сколько лет ребенку — шесть или восемь, жители лагеря не знают. Но относятся к нему очень хорошо. По словам собеседников, отец по мере сил заботится о сыне: отправляет помыться к знакомым и следит за его состоянием.

    После появления публикации прокуратура Московской области начала проверку. В ведомстве пояснили, что мальчик воспитывается в ненадлежащих условиях, которые угрожают его жизни и здоровью.

    Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «360», что сейчас мальчика и его предполагаемого отца доставили в отделение полиции.

    «Службы профилактики выясняют, как ребенок вообще оказался на улице. Но ни у мужчины, ни у ребенка нет никаких документов. И наши все службы проводят свое расследование», — поделилась она.

    Детский омбудсмен пояснила, что в ближайшее время мальчика отправят в больницу, чтобы врачи оценили его состояние. После этого решат вопрос, что с бездомным ребенком делать дальше.