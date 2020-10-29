Живущего в хижине мальчика нашли в подмосковном лесу

По данным издания, мать мальчика весной умерла. Отец — уроженец Узбекистана — не может вернуться домой из-за пандемии. Сколько лет ребенку — шесть или восемь, жители лагеря не знают. Но относятся к нему очень хорошо. По словам собеседников, отец по мере сил заботится о сыне: отправляет помыться к знакомым и следит за его состоянием.

После появления публикации прокуратура Московской области начала проверку. В ведомстве пояснили, что мальчик воспитывается в ненадлежащих условиях, которые угрожают его жизни и здоровью.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала «360», что сейчас мальчика и его предполагаемого отца доставили в отделение полиции.

«Службы профилактики выясняют, как ребенок вообще оказался на улице. Но ни у мужчины, ни у ребенка нет никаких документов. И наши все службы проводят свое расследование», — поделилась она.

Детский омбудсмен пояснила, что в ближайшее время мальчика отправят в больницу, чтобы врачи оценили его состояние. После этого решат вопрос, что с бездомным ребенком делать дальше.