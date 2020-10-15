Найденные в пробах воды на Камчатке пестициды не могли убить животных — биолог
«Пока это только получение отдельных данных. Выяснить, почему и откуда, — это отдельный вопрос… Отравить животных на такой огромнейшей территории в таком огромной объеме вдоль всего Восточного побережья и на Западном побережье [Камчатки] — это никак не может быть сопоставимо с обнаруженными пестицидами», — приводит РИА «Новости» слова Орловой.
Биолог заявила, что сейчас необходимо определить концентрацию пестицидов и понять, сколько их попало в океан и откуда они взялись. Она категорически отвергла версию, что пестициды принесло в акваторию Камчатки течением.
Две недели назад на нескольких пляжах Камчатки обнаружили сотни погибших морских животных. Сначала местные власти заявили о нефтепродуктах и фенолах в воде. Позже Greenpeace нашел в пробах жирные кислоты, эфиры, хлорсодержащие соединения и следы пестицидов.
Вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил, что морских беспозвоночных могли убить токсичные водоросли Gymnodinium.