Сотрудники Greenpeace обнаружили пестициды в пробах тихоокеанской воды с камчатского побережья, однако животные погибли не из-за них. Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

«Пока это только получение отдельных данных. Выяснить, почему и откуда, — это отдельный вопрос… Отравить животных на такой огромнейшей территории в таком огромной объеме вдоль всего Восточного побережья и на Западном побережье [Камчатки] — это никак не может быть сопоставимо с обнаруженными пестицидами», — приводит РИА «Новости» слова Орловой.

Биолог заявила, что сейчас необходимо определить концентрацию пестицидов и понять, сколько их попало в океан и откуда они взялись. Она категорически отвергла версию, что пестициды принесло в акваторию Камчатки течением.

Две недели назад на нескольких пляжах Камчатки обнаружили сотни погибших морских животных. Сначала местные власти заявили о нефтепродуктах и фенолах в воде. Позже Greenpeace нашел в пробах жирные кислоты, эфиры, хлорсодержащие соединения и следы пестицидов.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов заявил, что морских беспозвоночных могли убить токсичные водоросли Gymnodinium.