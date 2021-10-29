Найденные у места разделки туши лося под Саратовом карабин и патроны отправят на экспертизу

Охотничий карабин, патроны и треногу нашли у места разделки туши лося в Саратовской области. Все эти предметы отправят на экспертизу, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

«По обнаруженным в ходе проведения следственных действий охотничьему карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены необходимые экспертизы», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе областного МВД заявили, что в лесополосе недалеко от места разделки туши нашли два чехла от охотничьих ружей. В первом чехле оказался охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны. Еще правоохранители наткнулись на разрешение на оружие, выданное на имя депутата Валерия Рашкина.

Машину депутата остановили на дороге 28 октября. В багажнике автомобиля правоохранители увидели разделанную тушу лося. Рашкин заверил, что нашел мертвое животное во время прогулки. Тушу, по его словам, он собирался отвезти в отделение полиции. По факту незаконной охоты завели уголовное дело.