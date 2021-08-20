Найденную в лесу под Смоленском годовалую девочку отправили в больницу

Спустя три дня годовалую девочку нашли в лесу в Смоленской области. Сейчас ребенок находится в больнице, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Годовалую девочку нашли в лесу поисковики. Ребенок оказался в четырех километрах от своего дома.

«Спасатели на руках донесли девочку до края леса, а там уже ее ждала скорая помощь. Сейчас малышка в местной больнице, ее обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить», — процитировал Кузнецову ТАСС.

Детский омбудсмен добавила, что из Москвы планируют отправить вертолет в Смоленскую область. Воздушное судно может понадобиться для транспортировки юной пациентки в столичную больницу.

«Держим ситуацию на контроле. Спасибо всем, кто помог найти малышку, — спасателям, волонтерам, что не отчаивались и продолжали поиски, даже ночью. Мы все очень надеемся, что теперь все будет хорошо», — заключила Кузнецова.

Годовалая девочка пропала утром 17 августа. На ее поиски выдвинулись правоохранители, волонтеры, поисковики, военные и водолазы. Полицейские завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Спустя три дня ребенка нашли живым.