Найдена связь между смертностью от рака и подготовкой врачей

Россиянам рассказали о главных признаках рака мозга Подробнее

По его мнению, бороться с раком мешают программы импортозамещения, отсутствие своевременной регистрации многих препаратов и их уход с рынка. Из-за этого врачам тяжелее победить недуг у пациента. Кроме того, на увеличение смертности от онкологии влияет низкая подготовка первичного звена, считает Пылев. В стране также нет скрининговых программ.

«Здесь очень много моментов», — подытожил Пылев.

В то же время сам уровень заболеваемости онкологией в России не увеличивается.

Ранее России предрекли рост смертности от онкологии на 20–30% в ближайшие два года. Это произойдет, если не изменятся правила закупки препаратов. В стране исчезают лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят непроверенные в клинических исследованиях дженерики.