  • Найдена связь между смертностью от рака и подготовкой врачей

    18 сентября 2019, 12:51

    Алена Макаренко

    Некоторые пациенты в России умирают от онкологии не только из-за дефицита лекарств, но и из-за низкой подготовки первичного звена среди медиков. Об этом агентству Ura.ru рассказал главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.
    Найдена связь между смертностью от рака и подготовкой врачей

    Россиянам рассказали о главных признаках рака мозга

    Подробнее

    По его мнению, бороться с раком мешают программы импортозамещения, отсутствие своевременной регистрации многих препаратов и их уход с рынка. Из-за этого врачам тяжелее победить недуг у пациента. Кроме того, на увеличение смертности от онкологии влияет низкая подготовка первичного звена, считает Пылев. В стране также нет скрининговых программ.

    «Здесь очень много моментов», — подытожил Пылев.

    В то же время сам уровень заболеваемости онкологией в России не увеличивается.

    Ранее России предрекли рост смертности от онкологии на 20–30% в ближайшие два года. Это произойдет, если не изменятся правила закупки препаратов. В стране исчезают лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят непроверенные в клинических исследованиях дженерики.