  • России предрекли рост смертности от онкологии. Всему виной нехватка лекарств

    18 сентября 2019, 04:47

    Валерия Шафирко

    Если в России не изменятся правила закупки лекарственных препаратов, то через два года смертность от онкологических заболеваний может увеличиться на 20–30%. Об этом сообщила газета «Известия».

    Препарат «Фризиум» закупили на несколько лет вперед

    Подробнее

    Катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, которые применяются в сопроводительной терапии, рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

    «Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — рассказал Масчан.

    Вопрос независимости и нацбезопасности. Россиян переведут на отечественный опийный мак

    Подробнее

    По его мнению, единственное решение проблемы — это отмена всех законов, мешающих добросовестным западным производителям выйти на российский рынок. Специалист уверен, что только отечественные фармацевтические компании покрыть всю потребность в лекарствах не смогут.

    Одним из путей закрытия брешей стала закупка препаратов государством, считает Масчан.

    «В этом отношении распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные для детей — совершенно правильное. Но чтобы таких ситуаций не возникало, нужно изменение законодательства», — уверен специалист.