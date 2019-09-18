России предрекли рост смертности от онкологии. Всему виной нехватка лекарств

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Катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, которые применяются в сопроводительной терапии, рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — рассказал Масчан.

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По его мнению, единственное решение проблемы — это отмена всех законов, мешающих добросовестным западным производителям выйти на российский рынок. Специалист уверен, что только отечественные фармацевтические компании покрыть всю потребность в лекарствах не смогут.

Одним из путей закрытия брешей стала закупка препаратов государством, считает Масчан.

«В этом отношении распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении средств на обезболивающие и противосудорожные для детей — совершенно правильное. Но чтобы таких ситуаций не возникало, нужно изменение законодательства», — уверен специалист.