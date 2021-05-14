Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в ТЦ Мурманска

Мужчина, находящийся в федеральном розыске, задержан в Мурманске. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу региональной Росгвардии.

Злоумышленника поймали в магазине на улице Радищева днем 12 мая. В отделе с галантереей местный житель хотел украсть мужское нижнее белье, для чего спрятал товар в карман. Однако на него обратили внимание сотрудники магазина и нажали на тревожную кнопку. Позже мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны.

«Проверив его по базам данных, выяснили, что он находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора», — отметили в пресс-службе.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. До этого 47-летний мужчина был судим.

Ранее в Татарстане сотрудник транспортной полиции получил травмы при задержании человека, находящегося в розыске. Правоохранителя сбили с ног, он упал на асфальт и получил травмы тела и головы. А подозреваемый скрылся на машине в неизвестном направлении.