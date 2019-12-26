Награды предложили дать аниматорам «самой грустной вечеринки» в Красноярске

С таким предложением Крастелев выступил на личной странице в Facebook.

«Предложил представить к награждению артистов, участвующих в „грустном дэнсе“ на острове Татышев, которые, несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают», — пояснил он.

Депутат также опубликовал снимок своего запроса на имя исполняющего обязанности директора «Центра реализации социальных объектов» Максима Бархатова. Крастелев поинтересовался, во сколько обошлась организация мероприятия. Он также посчитал нужным наградить аниматоров «за искреннюю любовь к профессии».

Ранее житель Красноярска опубликовал запись выступления аниматоров перед пустующей без зрителей площадкой. Владелица ростовых кукол подчеркнула, что свою работу артисты выполнили отлично.