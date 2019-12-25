Представление организовали в преддверии чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет в Красноярске.

«Все, что можно, животные выдали на сцене, пытаясь привлечь болельщиков чемпионата. Слонику было грустно. Но он просто выполнял свою работу. Выполнял хорошо», — рассказала владелица ростовой куклы Яна.

В мэрии Красноярска заявили, что выбранная площадка пользуется популярностью у горожан, а провал выступления связан с погодными условиями.

«Однако в холодную погоду красноярцы предпочитают отдыхать на площадках с более развитой инфраструктурой. Тем не менее ежедневно в фан-зоне зрителей ждут аниматоры и ростовые куклы с игровой программой, за участие в которой можно будет получить памятные сувениры. А 24 и 25 декабря с 17:00 до 19:00 здесь разыгрываются билеты на открытие чемпионата России по фигурному катанию», — сообщили в пресс-службе красноярской администрации.