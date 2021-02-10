Наградной лист советского танкиста заменили скриншотом из World of Tanks в одной из школ России

Скриншот из компьютерной игры World of Tanks разместили на школьном стенде, посвященном героям Великой Отечественной войны, вместо наградного листа. Видео, предположительно, снятое в одной из школ России, появилось в TikTok.

Автор ролика на кадрах подходит к стенду, посвященному подвигам в период блокады Ленинграда, и показывает место, на котором вместо наградного листа советского танкиста Зиновия Колобанова размещен скриншот из игры World of Tanks.

На скриншоте изображена «Медаль Колобанова» — так называется виртуальная награда в WoT, присуждаемая игроку, в одиночку разбившему несколько танков своего противника. Награду можно заметить на таблице со статистикой, которая появляется после каждого проведенного боя.

Зиновий Колобанов известен тем, что во время боев под Ленинградом 20 августа 1941 года экипаж его боевой машины КВ-1 подбил 22 немецких танка. Наградной лист с представлением Колобанова к званию Героя Советского Союза хранится в Центральном архиве Минобороны РФ.