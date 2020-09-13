Разработчик игры World of tanks проведет экскурсию по Музею Победы

В День танкиста 13 сентября в Музее Победы состоится квест с призами для фанатов компьютерной игры World of tanks. Одни из ее разработчиков Вячеслав Макаров в 13:00 проведет экскурсию по открытой площадке военной техники и расскажет о самых известных танках Второй мировой войны.

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

«Посетители увидят танки Чехословакии, Германии, Японии и, конечно, легендарные советские боевые машины. Гости музея услышат о создании и устройстве самого массового танка времен войны — Т-34, легендарного ИС-3, а также Т-26 и многих других», — говорится в сообщении.

Во время экскурсии Макаров расскажет о раритетных машинах с точки зрения киберспорта — как модели реальных танков переносились в игровую вселенную и как их реальные характеристики влияют на игровой процесс.

В 14:00 для посетителей начнется игровой бесплатный квест «Экипаж машины боевой». Победителей наградят билетами в кинотеатр «Поклонка» и призами от World of tanks. Они получат по десять бонус-кодов на советские танки и танк Шерман Лозы, а также по 20 бонус-кодов на семь дней премиум-аккаунта и 20 бонус-кодов на три дня премиум-аккаунта.

Участников квеста также ждут 60 сувенирных металлических медалей «Воин». Перед посещением музея необходимо зарегистрироваться на сайте.

В День танкиста бесплатно посетить площадку боевой техники смогут однофамильцы танковых асов Великой Отечественной войны — Дмитрия Лавриненко, Николая Моисеева, Александра Бурды, Василия Брюхова и Зиновия Колобанова.

В Екатеринбурге накануне Дня танкиста военнослужащие во время патриотической акции показали зрителям «полет» и синхронный выстрел в фазе полета трех танков Т-72Б3М.