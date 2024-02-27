Эксклюзив 27 февраля 2024, 15:58 «Наглые летчики и бортпроводницы». Экс-депутат Махсудян — о конфликте с «Победой» Экс-депутат Махсудян рассказал подробности скандала на борту рейса «Победы» РИА «Новости»

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Бывший депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян устроил дебош в самолете авиакомпании «Победа», потому что не смог пристегнуть себя к креслу. В беседе с «360» мужчина рассказал, что ему пришлось брать билет на другой рейс.

Скандал произошел на рейсе «Победы», который вылетал из Барнаула в Москву во вторник, 27 февраля.

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Махсудян пояснил, что специально выбрал место у аварийного выхода — там, где достаточно простора для комфортного перелета. Однако из-за особенностей телосложения не смог пристегнуть ремень. Обычный размер мужчине не подходил. А бортпроводница, по его словам, не принесла какой-либо удлинитель, чтобы тот смог выполнить ее просьбу и пристегнуться.

«Как я виноват? Я покупаю билет за 47 тысяч на широкий ряд. У меня вес — 170 килограммов, понимаете, что это такое?» — задался он вопросом.

Ситуацию не удалось решить мирным путем. Бортпроводница вызвала полицию. Правоохранители поднялись на борт и попросили экс-депутата пройти с ними. По словам Махсудяна, он спокойно проследовал за полицейскими. В процессе беседы один из правоохранителей сказал, что «Победа» часто оказывается в центре скандала.

«Командир даже не стал выходить, чтобы поговорить с полицейским. Вот такие наглые у нас летчики и бортпроводницы», — подчеркнул экс-депутат.

С рейса лоукостера его сняли. Поэтому мужчине пришлось покупать билет на другой самолет. На следующем рейсе он спас человека. Как пояснил Махсудян, одному из пассажиров стало плохо. У него был, по его словам, микроинсульт. Бывший депутат Алтайского заксобрания от КПРФ сделал человеку массаж и дал лекарство.