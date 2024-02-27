Происшествия 27 февраля 2024, 11:53 Депутата сняли с рейса в Барнауле из-за лишнего веса Депутата с лишним весом сняли с рейса в Барнауле за невозможность пристегнуться Freepik

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Депутата-дебошира с лишним весом сняли с рейса, потому что он не смог пристегнуться. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в самолете российской авиакомпании «Победа», которая выполняла рейс по маршруту из Барнаул — Москва во вторник, 27 февраля.

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По данным издания, экс-депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян сидел у аварийного выхода, но не смог пристегнуться из-за полного телосложения. Проводники объяснили пассажиру, что, поскольку он занял место у аварийного выхода, не сможет воспользоваться удлинителем для ремня.

Тогда ему предложили пересесть на свободное сидение, однако он, как рассказали сотрудники, отреагировал на это недовольством и использовал нецензурную лексику. Мужчину в итоге сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники.

Ранее якутские медики спасли пятерых пассажиров в самолете. У всех были разные симптомы. Одна из стюардесс даже призналась, что впервые видела такое число заболевших во время полета.