«Нафтогаз» сообщил о заказе дополнительных мощностей «Газмпромом»

«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита природного газа через украинскую территорию. Речь идет о транзите топлива в октябре.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление «Нафтогаза Украины», аукцион по распределению мощностей состоялся в понедельник на венгерской платформе RBP и польской GSA. В «Нафтогазе» отметили, что это «первый подобный аукцион».

«НАК „Нафтогаз Украины“ сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены „Газпромом“ дополнительно к основному транзитному договору», — говорится в сообщении.

На днях глава НАК «Нафтогаз Украины» раскрыл сумму выплат России за транзит газа в 2020 году. По его оценке она составит около двух миллиардов рублей.