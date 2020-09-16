В «Нафтогазе» раскрыли сумму выплат России за транзит газа

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, какую сумму российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.

«Я думаю, в этом году цифра будет близкой к двум миллиардам долларов», — сказал Коболев в интервью телеведущей Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале. Его слова цитирует «Газета.ru».

Глава НАК «Нафтогаз Украины» также добавил, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2», а также после окончания контракта между российской и украинской сторонами «с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет».

Ранее сообщалось, что Украина вряд ли будет системно закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США. После того, как она полностью перешла на виртуальный реверс российского газа, возможны только разовые сделки. По словам эксперта, в Европе американский СПГ успешно конкурирует с российским. Украина же не располагает инфраструктурой для того, чтобы напрямую покупать СПГ.