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    16 сентября 2020, 04:42

    В «Нафтогазе» раскрыли сумму выплат России за транзит газа

    Валерия Шафирко

    Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, какую сумму российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.

    «Я думаю, в этом году цифра будет близкой к двум миллиардам долларов», — сказал Коболев в интервью телеведущей Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале. Его слова цитирует «Газета.ru».

    Глава НАК «Нафтогаз Украины» также добавил, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2», а также после окончания контракта между российской и украинской сторонами «с высокой долей вероятности транзита газа по территории Украины не будет».

    Ранее сообщалось, что Украина вряд ли будет системно закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США. После того, как она полностью перешла на виртуальный реверс российского газа, возможны только разовые сделки. По словам эксперта, в Европе американский СПГ успешно конкурирует с российским. Украина же не располагает инфраструктурой для того, чтобы напрямую покупать СПГ.

    Новости SMI.FM