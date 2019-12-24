«Нафтогаз» рассчитывает подписать контракт с «Газпромом» 27 декабря

Он пояснил, что к итоговой версии и подписанию контракта стороны могут прийти 27 декабря. Если же за установленный срок договориться по документам не удастся, то стороны продолжат обсуждение и в выходные.

Ранее Витренко заявил, что «Нафтогаз» готовит договоры, в которых пропишут риски отказа России от транзита газа. Он пояснил, что стороны уже договорились отказаться от судебных исков. В итоге если транзит остановится, то Украина останется и без денег по искам, и без газа.

Украина, Россия и Еврокомиссия подписали 20 декабря в Минске межправительственный протокол, по которому «Газпром» выплачивает «Нафтогазу» 2,9 миллиарда рублей по решению Стокгольмского арбитража. После этого стороны отказываются от остальных претензий и подписывают контракт на пять лет с возможностью его продления на 10 лет. При этом риски тарифообразования берет на себя «Нафтогаз».

При этом стоимость транзита газа через территорию Украины для «Газпрома» на весь срок действия контракта останется фиксированной. Как пояснил вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак, все цифры уже прописали в договорах.