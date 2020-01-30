«Надуманный бред»: задержанные по делу Голунова полицейские не признали себя виновными

Задержанные по делу журналиста Ивана Голунова полицейские не считают себя виновными. Выдвинутые обвинения они назвали «надуманным бредом» и заявили, что стали «крайними» в случившемся.

Один из экс-полицейских, Игорь Ляховец, признался в беседе с сайтом RT, что чувствует себя подавленным.

«На допросе мне предложили оговорить себя и других и пойти под домашний арест. Или продолжать стоять на своем — и тогда в СИЗО», — рассказал он.

Ляховец добавил, что в день задержания Голунова находился в отпуске. Виновным себя бывший сотрудник правоохранительных органов не признает.

«Все эти обвинения — надуманный бред. Понятно, что человека реабилитировали под давлением общественности, а теперь крайних нашли», — заявил один из задержанных.

Его коллега Максим Уметбаев сути предъявленных ему обвинений не понял. Участия в задержании журналиста он не принимал.

«Я его видел полтора часа, водил его прикованным за руку по квартире во время обыска, контролировал его перемещения», — пояснил Уметбаев.

По его словам, следователь «рассказывает вещи», к которым бывший полицейский отношения не имеет.

Виновным себя не считает и экс-правоохранитель Роман Феофанов.

Экс-полицейский Роман Феофанов также сообщил, что виновным себя не признает. Акбар Сергалиев не стал общаться с представителями Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Пятому фигуранту Денису Коновалову Басманный суд Москвы должен выбрать, как и остальным задержанным по делу Голунова, меру пресечения. Экс-полицейского увезли в суд рано утром 30 января. Обвинения бывшие сотрудники правоохранительных органов получили по трем статьям.