    20 января 2020, 00:39

    Надпись о вреде алкоголя на этикетке увеличат до 10%

    Наталья Жуковская

    Надпись «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью», которую можно найти на любой бутылке алкоголя, с 2021 года займет 10% этикетки, сообщила газета «Известия» со ссылкой на новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» для государств ЕАЭС.
    Надпись о вреде алкоголя на этикетке увеличат до 10%

    Выяснилось, что теперь надпись быдет высотой от 4,5 до семи миллиметров в зависимости от размеров бутылки. Производители не согласны с новыми требованиями и просят уменьшить надпись хотябы до четырех миллиметров. Об их предложении доложила экспертная группа при Росалкогольрегулировании.

    Документ уже обсуждался в рабочей группе при Министерстве финансов и направлен в ведомство на рассмотрение. Как пишут «Известия», сегодня к размеру этой надписи четких требований нет.

    «Производители сами решают, каким будет предупреждение. Как правило, надпись располагается на контрэтикетке — рассмотреть ее бывает непросто, высота не превышает одного миллиметра», — сообщил «Известиям» вице-президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

    Некоторые страны вообще не используют подобныенадписи. Только на табаке и сигаретах, подчеркнул он. Россия с 2017 года обязует производителей табачной продукции отдавать по 50% площади пачки сигарет под соотведствующие предупреждения.

    Ранее в Минздраве рассказали, что в стране зафиксирована первая смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, то есть снюса.