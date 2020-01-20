Надпись о вреде алкоголя на этикетке увеличат до 10%

Выяснилось, что теперь надпись быдет высотой от 4,5 до семи миллиметров в зависимости от размеров бутылки. Производители не согласны с новыми требованиями и просят уменьшить надпись хотябы до четырех миллиметров. Об их предложении доложила экспертная группа при Росалкогольрегулировании.

Документ уже обсуждался в рабочей группе при Министерстве финансов и направлен в ведомство на рассмотрение. Как пишут «Известия», сегодня к размеру этой надписи четких требований нет.

«Производители сами решают, каким будет предупреждение. Как правило, надпись располагается на контрэтикетке — рассмотреть ее бывает непросто, высота не превышает одного миллиметра», — сообщил «Известиям» вице-президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Некоторые страны вообще не используют подобныенадписи. Только на табаке и сигаретах, подчеркнул он. Россия с 2017 года обязует производителей табачной продукции отдавать по 50% площади пачки сигарет под соотведствующие предупреждения.

Ранее в Минздраве рассказали, что в стране зафиксирована первая смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, то есть снюса.