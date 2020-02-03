«Надо включать голову»: епархия Екатеринбурга выступила против автономеров с кодом 666

Предложение дополнить автомобильные номера еще одной цифрой понравилось не всем. Секретарь совета екатеринбургской епархии РПЦ Вениамин Райников предложил «включать голову» авторам таких идей, ведь в регионе появятся номера с кодом 666.

Пока в регионе номера автомобилистам выдают с кодами 66 и 96. Представитель епархии предостерег авторов документа последствиями от появления дополнительной шестерки на номерах машин.

«Авторы проекта, что — масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании», — заявил «Газете.ru» секретарь екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников.

Он отметил, что авторы не смогли нормально подготовить изменения и не придали значения последствиям от этого шага.

Число 666 упоминается в Откровении Иоанна Богослова как «число зверя». Три шестерки используют в сатанинской атрибутике.

МВД подготовило законопроект о расширении индекса на автомобильных номерах. Если раньше трехзначный код мог начинаться только с единицы или семерки, то теперь на номерах появятся цифры 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Это сделают для увеличения числа комбинаций знаков государственной регистрации автомобилей.