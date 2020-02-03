Автомобильным номерам прибавят цифру

На автомобильных номерах в России скоро появится третья цифра — это будет 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. МВД уже готовит приказ. Подразделения ГИБДД смогут выдавать водителям новые номера, чтобы увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков (ГРЗ).

Москва, например, обзаведется номерами 677 или 999, в Екатеринбурге появится 666, в Алтайском крае — 222. До нового правила трехзначный код мог начинаться только с единицы или семерки, сообщил «Коммерсант».

На сайте regulation.gov.ru опубликован приказ № 766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

Номеров в столице стало не хватать еще в 1998 году, когда закончилась 77-я серия. Тогда была введена 99-я, в 2002 году появилась 97-я серия, в 2005 году — 177-я.

Затем были две неуспешные инициативы — предлагали изменить ГОСТ, добавив символ (что дало бы дополнительные 20 миллионов комбинаций), а 2010–2012 годах в ГИБДД предложили вообще отказаться от номера региона.