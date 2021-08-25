«Надо сражаться образами». Сценарист объяснил жалобу учительницы на «Наша Russia»

Учителя пожаловались Владимиру Путину на высмеивание профессии в «Наша Russia». Но вместо этого лучше сражаться образами — комедийным и реальным. Об этом «360» рассказал советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Максим Пежемский.

«Этот сезон снимал другой режиссер. Но я его смотрел. <…> Учителя меня пока не пыряли, надеюсь, и не пырнут. Тут неважно — учитель или не учитель. [Воспринимать] так ранимо...» — отметил режиссер.

Он добавил, что ничего такого в героине Снежане Денисовне не заметил.

«Пускай Министерство образования профинансирует программу по созданию положительного образа учителей, который, естественно, есть. Просто если ярче и интереснее получаются комедийные образы, то, значит, положительные должны быть еще ярче. Надо сражаться образами, а не жаловаться направо и налево», — резюмировал собеседник «360».

Учительница из Ярославля Жанна Торхова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду пожаловалась, что ее профессия теряет престиж. Она возмутилась из-за того, как показан образ учителя в телешоу «Наша Russia». Как пример достойного образа учителей она предложила равняться на советскую литературу и кино.