«Надо работать со стороны кнута». Автоэксперт поддержал повышение штрафов за нарушение тишины ночью

Повышение штрафа за нарушение тишины в 10 раз в Москве — необходимая мера, если сумма в 500 рублей не останавливает людей от создания шума в поздние часы. Такое мнение высказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Наверное, это хорошо», — заявил он, комментируя инициативу.

По его словам, от постоянного шума страдают жители Патриарших прудов в Москве, где ревут машины, мотоциклисты. Также речь идет о строителях, которые работают по ночам, не выключают свою строительную технику и тем самым мешают жителям спать.

«Штраф на сегодняшний день несоизмеримо мал. Платили 500 рублей, а потом продолжали работать на своей технике. Если штраф будет под пять тысяч, представьте, какие расходы будут нести. Я думаю, этот единственная правильная мера. Если нельзя работать со стороны пряника, то надо работать со стороны кнута», — сказал Славнов.

Также он согласился с тем, что надо штрафовать тех, кто очень громко слушает музыку, которую слышно на большом расстоянии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в скором времени в столице могут начать штрафовать тех москвичей, которые преднамеренно нарушают тишину. Штрафы хотят повысить до пяти тысяч рублей. Соответствующий законопроект в скором времени внесут в Мосгордуму.