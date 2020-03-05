«Надежная модель»: в Совфеде одобрили идею изменить систему оплаты отпусков и больничных

Идею Минтруда изменить систему оплаты отпусков и декретов назвали «надежной моделью». В Совфеде заметили, что не каждый работодатель ответственно подходит к своим обязанностям по зарплате и выплате пособий. Инициатива должна все исправить.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с сайтом RT заметил, что после внесенных изменений надежность выплат по больничным, декретным и отпускам только вырастет.

«Это будет более надежная модель», — подчеркнул Рязанский.

У Фонда социального страхования серьезная репутация, хорошо налажена работа юридических служб. Поэтому на предложение министерства, по мнению политика, стоит обратить внимание.

К тому же в последнее время зачастую выплаты осуществляют в федеральном фонде, а не региональные структуры. Последние всегда были в зоне риска. Решать проблемы под силу только крупным фондам больших городов.

В Минтруде разрабатывают законопроект, который переложит на ФОС обязанности по страховым выплатам для сотрудников предприятий. В министерстве объяснили, что хотят гарантировать гражданам получение всех полагающихся им социальных выплат и их правильных сумм.