Система оплаты отпусков и больничных россиян изменится

С 2021 года в России выплаты по больничным, декретным и отпускам будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такой законопроект разрабатывает Минтруд.

Новую систему оплат готовы поддержать в «Единой России» и других фракциях парламента, пишут «Известия».

Цель проекта обеспечить гражданам положенные им страховые выплаты, а также правильность исчисления их размеров.

«Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан», — сообщила пресс-служба кабмина.

В сентябре 2020 законопроект предоставят в правительство, а уже в декабре планируется внесение в Государственную думу.

Первый зампред «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что новая система оплат дает работникам преимущества.

«У работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас», — заключил он.

Первый эксперимент по «Прямым выплатам» запущен ФСС в 2012 году. Тогда он затронул всего несколько регионов: Астраханскую, Курганскую, Новосибирскую, Новгородскую, Тамбовскую области и Хабаровский край. ФСС возмещает работнику деньги в течение 10 дней с момента обращения.

В текущем году эксперимент будет уже в 59 регионах России. Самые крупные территории Санкт-Петербург, Москва, Московская, Челябинская и Свердловская области, ХМАО, а также Краснодарский и Пермский края не включены в программу, чтобы не возникло проблем с большим кассовым разрывом.

Ранее в Подмосковье внедрили электронный больничный лист. Привычные синие бюллетени никуда не делись, но теперь их легко заменить электронным листом нетрудоспособности. При этом, сделать это можно просто отправив его номер в отдел кадров — например, по СМС.