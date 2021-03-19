Названы обязательные надбавки к пенсии в 2021 году

В 2021 году будут выплачены все обязательные надбавки и доплаты к пенсиям, но выплат сверх положенного, как это было в 2020-м, во время пандемии коронавируса, ждать не стоит, считает генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Пандемия коронавируса отступает, и власти надеются на постепенное улучшение ситуации в экономике, пояснил он в беседе с агентством «Прайм».

С 1 апреля социальные пенсии будут индексированы на 3,4%. Для неработающих пенсионеров, чьи пенсии не дотягивают до прожиточного минимума, предусмотрены доплаты. Их размер будет варьироваться в зависимости от региона проживания. Есть и другие категории, которым также положены дополнительные выплаты.

«Лицам старше 80 лет, инвалидам 1 группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты», — пояснил Баранов. По его словам, такая доплата будет начисляться автоматически по данным Пенсионного фонда. Он отметил, что таким образом, «своеобразный подарок от государства получат пенсионеры 1941 года рождения».

Других категорий населения также коснутся повышение индексации социальной пенсии и прибавка в рублях. В апреле возрастут выплаты по государственным пенсиям для некоторых получателей. Баранов заключил, что все льготы, которыми государство обеспечивает пенсионеров, будут сохранены.

Россиянам перечислили условия, при которых они вправе претендовать на повышенные пенсии и льготы. Для этого надо иметь звание ветерана труда. Также на льготы могут претендовать обладатели государственных наград: орденов, почетных грамот, благодарностей министерств, званий, например, «Заслуженный артист Российской Федерации». Привилегии для льготников доступны и в регионах. Право на дополнительную поддержку присваивают за 40 лет работы в регионе.