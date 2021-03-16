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    16 марта 2021, 20:18

    Россиянам назвали условия для получения большой пенсии

    Алена Макаренко

    Россиянам перечислили условия, при которых они вправе претендовать на повышенные пенсии и льготы. Об этом рассказала почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, сообщила газета «Взгляд».

    Россиянам назвали условия для получения большой пенсии

    Для получения социальных доплат надо иметь звание ветерана труда. Также на льготы могут претендовать обладатели государственных наград: орденов, почетных грамот, благодарностей министерств, званий, например, «Заслуженный артист Российской Федерации».

    Привилегии для льготников доступны и в регионах. Право на дополнительную поддержку присваивают за 40 лет работы в регионе.

    «Исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте», — пояснила Пискунова.

    Однако региональный льготник имеет право на определенные преимущества только в своем субъекте РФ.

    Все звания, льготы и заслуги не суммируются. Поэтому после выхода на пенсию предлагается выбрать то основание для льготы, которое выше всего по оплате.

    Ранее летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности пообещали проиндексировать доплату к пенсии. Среднемесячная зарплата за прошлый год выросла на 6%, поэтому изменится и размер доплаты.