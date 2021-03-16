Россиянам назвали условия для получения большой пенсии

Россиянам перечислили условия, при которых они вправе претендовать на повышенные пенсии и льготы. Об этом рассказала почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, сообщила газета «Взгляд».

Для получения социальных доплат надо иметь звание ветерана труда. Также на льготы могут претендовать обладатели государственных наград: орденов, почетных грамот, благодарностей министерств, званий, например, «Заслуженный артист Российской Федерации».

Привилегии для льготников доступны и в регионах. Право на дополнительную поддержку присваивают за 40 лет работы в регионе.

«Исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей, таким пенсионерам выдают льготы, например, право бесплатного проезда на общественном транспорте», — пояснила Пискунова.

Однако региональный льготник имеет право на определенные преимущества только в своем субъекте РФ.

Все звания, льготы и заслуги не суммируются. Поэтому после выхода на пенсию предлагается выбрать то основание для льготы, которое выше всего по оплате.

Ранее летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности пообещали проиндексировать доплату к пенсии. Среднемесячная зарплата за прошлый год выросла на 6%, поэтому изменится и размер доплаты.