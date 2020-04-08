Над Томском пролетело НЛО. Пришельцы или развлечения в самоизоляции?

В Томске местный житель якобы снял на видео НЛО. Ученые не стали серьезно относиться к опубликованной в Сети видеозаписи. Возможно, люди просто ищут, как развлечь себя в самоизоляции.

Ролик длится около 15 секунд. На видео в небе заметны три светящихся точки, которые выстроились в треугольник. Светлые пятна синхронно кружатся.

Доцент кафедры астрономии и космической геодезии Физического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) Татьяна Галушина рассказала РИА «Новости», что сделать какие-либо достоверные выводы из увиденного сложно.

«Не исключено, что это монтаж, но, возможно, это какие-то объекты, которые отражали солнце», — заметила Галушина.

По ее словам, в небо могли поднять квадрокоптер, но нет никакого звука. Возможно, это шарики или фонарики. И их синхронное движение в воздухе объясняется ветром.

Специалист подчеркнула, что серьезно подойти к изучению произошедшего невозможно. Нет данных о том, какой была ситуация до начала съемки. Непонятно и то, почему автор не приблизил изображение. Сейчас на это способна камера любого современного телефона.

«Думаю, что ничего особенного здесь нет, и это какой-то рукотворный объект и человек это снял. Это наверняка не природное явление», — подытожила Галушина.

Если бы явление оказалось реально снятым, то очевидец, скорее всего, следил бы за «НЛО» и дальше. Ролик, предположила ученый, может быть показателем того, как находящиеся на самоизоляции разгоняют скуку.

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