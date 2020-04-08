Над Томском пролетело НЛО. Пришельцы или развлечения в самоизоляции?
Ролик длится около 15 секунд. На видео в небе заметны три светящихся точки, которые выстроились в треугольник. Светлые пятна синхронно кружатся.
Доцент кафедры астрономии и космической геодезии Физического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) Татьяна Галушина рассказала РИА «Новости», что сделать какие-либо достоверные выводы из увиденного сложно.
«Не исключено, что это монтаж, но, возможно, это какие-то объекты, которые отражали солнце», — заметила Галушина.
По ее словам, в небо могли поднять квадрокоптер, но нет никакого звука. Возможно, это шарики или фонарики. И их синхронное движение в воздухе объясняется ветром.
Специалист подчеркнула, что серьезно подойти к изучению произошедшего невозможно. Нет данных о том, какой была ситуация до начала съемки. Непонятно и то, почему автор не приблизил изображение. Сейчас на это способна камера любого современного телефона.
«Думаю, что ничего особенного здесь нет, и это какой-то рукотворный объект и человек это снял. Это наверняка не природное явление», — подытожила Галушина.
Если бы явление оказалось реально снятым, то очевидец, скорее всего, следил бы за «НЛО» и дальше. Ролик, предположила ученый, может быть показателем того, как находящиеся на самоизоляции разгоняют скуку.
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