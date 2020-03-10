Метеорит пронесся над Санкт-Петербургом. Его в шутку объяснили нашествием «зеленых человечков»

Над Санкт-Петербургом заметили метеорит. Он на секунду появился на северо-западе города, озарив небо яркой вспышкой, а затем исчез. Этот момент засняли камеры нескольких автомобилистов.

Ролик опубликовал пользователь социальной сети «ВКонтакте» в местной группе.

Космическое тело появилось в небе чуть больше, чем на секунду. Его заметили автомобилисты, которые проезжали по участку кольцевой автодороги от Пулковского шоссе к Дачному проспекту.

Судя по яркой вспышке, после которой метеорит пропал из вида, он сгорел, так и не долетев до земли. Где именно падало небесное тело, точно не известно — пользователи предполагают, что метеорит мог пролетать над Финляндией либо над Невой на северо-западе Петербурга.

Пользователи в комментариях отреагировали на ролик с юмором.

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