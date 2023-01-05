Эксклюзив 05 января 2023, 15:32 «Начнут стрелять». Установление рождественского перемирия в зоне СВО сочли опасным Военный эксперт Насонов: рождественское перемирие чревато провокациями со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить рождественское перемирие в Донбассе и на Украине. Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов сообщил в беседе с «360», что вероятность прекращения боевых действий в зоне СВО маловероятна.

«С моей точки зрения, маловероятно, что это произойдет, потому что прямых контактов между противоборствующими сторонами недостаточно. Это слишком серьезное решение», — отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что патриарх — это человек, который, во всех вопросах прежде всего обращает внимание на нравственную сторону. Насонов напомнил, что служители РПЦ оказались с сложном положении на Украине: их выгоняют из храмов, даже есть факт нападения с ножом на священника.

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Эксперт по безопасности обратил внимание на два негативных момента, связанных с возможным перемирием. Во-первых, это может навредить продолжению наступательных действий со стороны ВС России. Во-вторых, перемирие чревато провокациями со стороны украинских боевиков.

«Я думаю, российская армия могла бы потерять что-то в этой ситуации, потому что готовность нашей стороны сейчас выше ВСУ. Что касается провокаций, то это уже постоянно было с 2014 по 2022 год. Неоднократно вводились перемирия, потом какая-то третья сторона вдруг начинала стрелять», — заключил Насонов.

Обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла опубликовали на сайте Русской православной церкви. Предстоятель РПЦ выразил мнение, что перемирие необходимо, так как православные верующие должны иметь возможность посетить церковные службы в рождественский Сочельник и на Рождество.